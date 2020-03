Kijkers tot tranen toe geroerd door DWDD-optreden Rob de Nijs

Met een licht trillende hand bracht Rob de nummers Zwanenmeer en Niet voor het laatst in de vrijwel lege studio ten gehore.

In gesprek met presentator Matthijs van Nieuwkerk laat Rob weten min of meer gedwongen te worden om na te denken over stoppen met muziek maken. „Het zal wel moeten. Het is een progressieve ziekte, het wordt slechter”, vertelt de Nijs. „Maar je goede tijd kun je verlengen door gezond te leven, dingen te doen die je mooi en fijn vindt. Mijn neuroloog zegt: ga in godsnaam daarmee door, het is je redding.”

Op Twitter zeggen veel mensen ontdaan te zijn van het optreden. „Prachtig en aangrijpend”, schrijft iemand, terwijl een andere kijker De Nijs ’een van de helden van de Nederlandse popmuziek’ noemt. „Snikkend op de bank”, wordt er getwitterd.

Hieronder een greep uit de vele reacties:

