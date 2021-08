Elf maanden oud neefje Sharon Stone overlijdt na orgaanfalen

Drie dagen eerder liet Stone al weten dat er een wonder nodig was om het jongetje er bovenop te krijgen, nadat hij in zijn wiegje gevonden was met orgaanfalen. Extra triest is dat River op 8 september aanstaande zijn eerste verjaardag zou vieren, wat helaas niet zo mag zijn. Hoe het orgaanfalen is ontstaan is niet bekend.

River was het kind van Sharons broer Patrick en diens vrouw Tasha. De Basic Instinct-actrice was apetrots op haar kleine neefje en postte sinds zijn geboorte al vaak updates over hem op sociale media.

Fans wensen Stone en haar familie alle kracht toe om dit grote verlies te verwerken.