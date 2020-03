Shannen Doherty bedankt vrienden voor steun

„Na een jaar waarin ik moest dealen met de terugkeer van kanker en andere stress, ben ik weer terug. Ik zorg goed voor mezelf en omarm elke dag”, schreef de actrice dit weekend op Instagram. „Het is niet altijd makkelijk. Op sommige dagen ben ik depressief of gewoon lui. Maar met hulp van mijn vrienden zet ik door.” Ze prijst de mensen om haar heen die ervoor zorgen dat ze gezond en lekker eet, en de vrienden die haar meenemen op wandelingen in de natuur.

Bekijk ook: Shannen Doherty moest noodgedwongen geheim van ziekte onthullen

Shannen kreeg in 2015 borstkanker. Vorig jaar kreeg ze te horen dat de kanker terug is, en deze keer met uitzaaiingen. „Er zijn dagen waarop ik zeg: Waarom ik? Maar dan bedenk ik me: Waarom niet ik?”, vertelde ze begin februari in talkshow Good Morning America. „Wie zou dit dan wel verdienen? Niemand verdient het.”