’Anatomy of a scandal’ gooit hoge ogen op Netflix

In het meeslepende Britse rechtbankdrama heeft politicus James Whitehouse (Rupert Friend), getrouwd met Sophie (Sienna Miller) en vader van twee kinderen, een maandenlange affaire met een van zijn medewerksters. Deze Olivia Lytton (Naomi Scott) beschuldigt hem van verkrachting en de toekomst van Whitehouse hangt af van een jury. Aanklager Kate Woodcroft (Michelle Dockery) haalt alles uit de kast om hem veroordeeld te zien. Na een twist gaat de beerput veel verder open.

De vraag is of er een tweede seizoen komt. Vooralsnog is dat niet aangekondigd, maar er zijn losse eindjes te vinden. Wat is er precies gebeurd bij de eliteclub, waar de destijds studerende Whitehouse en de premier van Groot-Brittannië toe behoorden? In welke zaak gaat Woodcroft volgende keer pleiten? Actrice Dockery, bekend van haar rol als Lady Mary Crawley in Downton abbey, heeft in een interview aangegeven dat de deur op een kier staat naar een vervolg. „Het einde van de serie kent een momentum, dat potentieel tot iets nieuws kan leiden.”