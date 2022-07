Coleen Rooney wint rechtszaak tegen Rebekah Vardy

De twee Britse voetbalvrouwen stonden afgelopen mei lijnrecht tegenover elkaar in de rechtbank. Terwijl Rooney er net als zoveel celebrity’s een tweede Instagram-pagina op nahoudt, enkel voor familie en dichte vrienden, belandde die informatie toch iedere keer weer in verschillende Britse tabloids, zoals The Sun.

Om de dader uit de tent te lokken, plaatste Rooney systematisch valse verhalen op haar Instagram-profiel. Stap voor stap beperkte ze het aantal vrienden dat haar Instagram-stories kon zien. En iedere keer weer haalden die smeuïge verhalen de tabloids. Uiteindelijk beperkte ze haar Instagram tot één persoon. Toen ook dat verhaal de pers haalde, wist Rooney het zeker: niemand minder dan collega-WAG Rebekah Vardy was het lek.

Rebekah Vardy heeft de beschuldigingen altijd ontkend en klaagde Rooney op haar beurt weer aan voor smaad en eiste daarbij 1 miljoen Britse pond.

’Tevreden’

Coleen Rooney stelt in een verklaring ’tevreden’ te zijn met de uitspraak, maar ’nooit te geloven’ dat de zaak voor de rechtbank had moeten komen ’ten koste van zoveel mensen in tijden van nood’. Naar eigen zeggen had het geld veel beter kunnen worden besteed aan het ’helpen van anderen’.