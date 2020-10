Drake komt in januari met nieuw album

Certified Lover Boy is het zesde studio-album van de Canadees, en de opvolger van Scorpion uit 2018. Die plaat brak op de dag van de release het streamrecord van Spotify toen Scorpion ruim 132 miljoen keer werd afgespeeld. Het album leverde Drake nummer 1-hits In My Feelings, God's Plan en Nice For What op.

Fans kijken reikhalzend uit naar het nieuwe werk van de muzikant. In april liet hij voor het eerst weten dat hij werkte aan een nieuw album, dat volgens Amerikaanse media eigenlijk afgelopen zomer al uit had moeten komen. Dat kwam er niet van, maar in augustus bracht Drake wel al de eerste single van de nieuwe plaat uit, Laugh Now Cry Later.