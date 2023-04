Duizenden klachten over ticketverkoop kroningsconcert Charles: ’Erg misleidend’

Mensen hadden een e-mail gekregen waarin ze werden gefeliciteerd dat ze waren geselecteerd voor de show. Daarmee werd echter bedoeld dat ze toegang hadden tot de kaartverkoop in plaats van dat ze gegarandeerd kaarten kregen. Voor veel fans waren er al geen tickets meer verkrijgbaar toen ze op de bijgevoegde link hadden geklikt.

Laatste ronde

Kaartverkoopwebsite Ticketmaster zegt dat dit de laatste ronde van de ticketverkoop was, dus dat er al veel kaarten weg waren. „De laatste tickets voor het kroningsconcert werden vandaag vrijgegeven en het was ’wie het eerst komt, het eerst maalt’ en ze waren, niet verrassend, zeer snel uitverkocht.”

Het concert is op 7 mei, de dag na de kroning, bij Windsor Castle. Take That, Katy Perry en Lionel Richie treden op.