Rust-acteur weer terug op filmset na zegen van familie Hutchins

Douglas Stewart vertelt aan TMZ dat de zegen van de nabestaanden van Halyna Hutchins voor hem een voorwaarde was om zijn werk in de film voort te zetten. De opnames gaan in 2023 verder. „Ik heb er wel gemixte gevoelens over, maar als het op een gepaste manier door kan gaan, ben ik daar wel voorstander van”, vertelt hij. Hij benadrukt bovendien dat de het team op de productie volledig vernieuwd zal worden. „Ook zullen er strengere veiligheidsvoorschriften komen.”

Dat Halynas echtgenoot het goed vindt dat de film in de toekomst wordt hervat, zorgt dat Stewart ook weer achter het project staat. „Dat is alles wat ik nodig had om het zelf ook weer goed te vinden. Als de familie denkt dat dit hen kan helpen, dat is het waarschijnlijk een goed idee. Het is niet mijn keuze. Ik ben maar een kleine speler.”

Deze week werd bekend dat Alec Baldwin en de productie van de film een schikking hebben getroffen met Matthew Hutchins, de weduwnaar van de overleden cameravrouw. Ook zal Matthew Hutchins uitvoerend producent zijn van de film. Volgens hem is er niemand schuldig aan de dood van zijn vrouw. „Iedereen is van mening dat haar dood een verschrikkelijk ongeluk was”, aldus Hutchins, die zegt dankbaar te zijn dat de film doorgaat om Halyna een eer te bewijzen.