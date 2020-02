André van Duin (73) viert verjaardag toch

André van Duin mag vandaag 73 kaarsjes uitblazen. De komiek en presentator nam vorige maand afscheid van zijn echtgenoot. Ⓒ MAX / Roland J.Reinders

Iedereen die een geliefde heeft verloren, weet het: in de loop van het jaar doe je daarna alles voor het eerst in je eentje. Zo is ANDRÉ VAN DUIN vandaag voor het eerst alléén jarig. De komiek die vorige maand zijn man MARTIN (55) verloor, wordt 73 en viert dat met vrienden en een etentje. Er is zelfs een bowlingbaan gehuurd: „Ja, wat afleiding, je kunt er maar beter wat van maken.”