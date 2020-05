America Ferrera bevallen van dochtertje

„Lucia Marisol Williams is op 4 mei ter wereld gekomen om mij persoonlijk mijn Moederdag-knuffels en -kusjes te geven. Mama, papa en grote broer zijn zielsgelukkig dat we haar in ons gezin mogen verwelkomen”, schrijft de Ugly Betty-actrice bij een foto waarop de kleine de vinger van een van haar ouders vastpakt.

America vraagt vrienden die van plan waren een cadeautje te kopen voor Lucia in plaats daarvan een donatie te doen aan de Yes We Can World Foundation, die migrantenkinderen aan de Amerikaans-Mexicaanse grens bijstaat.

De actrice en haar echtgenoot Ryan Piers Williams werden twee jaar geleden ouders van zoon Sebastian.