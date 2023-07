Dochters spreken op uitvaartdienst Jane Birkin

Gainsbourg begon haar toespraak met een voordracht uit het nummer Jane B geschreven door haar vader Serge Gainsbourg. De 52-jarige actrice, die in 1991 haar vader al verloor, zei in haar speech ook dat zij zich nu „een wees” voelt. Lou Doillon, de dochter die Birkin in 1982 kreeg met de Franse regisseur Jacques Doillon, sprak na haar zus. Zij vertelde een aantal anekdotes over haar moeder en bedankte haar voor de „avonturen” die ze samen mochten beleven. De vrouwen kregen vanuit de kerk applaus na hun toespraken.

Ⓒ ANP/HH

De afscheidsdienst van de op 16 juli op 76-jarige leeftijd overleden Brits-Franse actrice en zangeres wordt bijgewoond door tal van bekende mensen uit de muziek-, film- en televisiewereld. Onder anderen Catherine Deneuve, Charlotte Rampling, Carole Bouquet en Vanessa Paradis zijn aanwezig. Ook Brigitte Macron is in de kerk. Haar man president Emmanuel Macron is er vanwege verplichtingen in het buitenland niet bij.

De dienst is besloten, maar wordt buiten de kerk op groot scherm gevolgd door duizenden belangstellenden.

Ⓒ ANP/HH