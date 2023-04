Moordenaars XXXTentacion veroordeeld tot levenslang

De 20-jarige XXXTentacion werd in juni 2018 doodgeschoten in Florida. Dat gebeurde voor de deur van een motordealer in Deerfield Beach. De daders blokkeerden de auto van de rapper en beroofden hem vervolgens van een Louis Vuitton-tas waarin 50.000 dollar cash zat. Daarna werd hij door een van de mannen neergeschoten.

De aanklager sprak tijdens de rechtszaak over een overval die verkeerd afliep. De verdachten zouden van plan zijn geweest die dag gewapende overvallen te plegen, maar kwamen XXXTentacion per toeval tegen bij de motorwinkel. Ze waren daar gestopt om maskers te kopen. Toen ze de rapper herkenden, besloten ze hem te beroven zodra hij de winkel zou verlaten.Een worsteling en nadat de buit binnen was, schoot een van de mannen op de rapper. Een vierde verdachte, die vorig jaar schuldig pleitte aan doodslag, getuigde tijdens de zaak tegen de overige drie verdachten.

Na zijn overlijden werd de muziek van Jahseh Onfroy, zoals XXXTentacion echt heet, wereldwijd enorm populair. In Nederland werd de single Sad een top 3-hit. Zijn albums 17 en ? werden eveneens een succes.