Davina Michelle breekt Nederlands Spotify-record

Davina Michelles hit Duurt te lang is sinds deze week de meest gestreamde Nederlandse plaat ooit op Spotify. De track is sinds de release in oktober meer dan 53 miljoen keer beluisterd, zo heeft de streamingdienst bekendgemaakt. Daarmee neemt Davina het record over van Frenna en Lil’ Kleine, die vorig jaar scoorden met Verleden tijd.