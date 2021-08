Studio 100 maakt nieuwe Mega Mindy bekend

Het is niet de eerste keer dat Stevens Mega Mindy zal spelen. In de afgelopen vijftien jaar viel de Vlaamse actrice geregeld in voor Free Souffriau, die vorige maand aangaf dat ze stopt met de rol van de kinderheld.

In België is Stevens bekend van de KETNET-serie Hoodie, waarin ze de rol van Flo speelt. Daarnaast was ze te zien in diverse musicals. „Ik vind het geweldig dat ik Mega Mindy in de theatershow mag gaan spelen”, zegt Stevens. „Zij is voor zoveel kinderen een superheldin. Het wordt ongetwijfeld in alle opzichten een groot avontuur.”