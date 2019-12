Neefje Michael Jackson naar Nederland voor docu

Na afloop van de premièrevoorstelling op zaterdag 18 januari gaan Taj Jackson en Danny Wu in gesprek met het publiek. De première in de middag is uitverkocht, maar organisator Starsevents kondigde dinsdag ook een ochtendvoorstelling aan met aansluitend een tweede napraatsessie met de makers van Square One, om aan de grote belangstelling tegemoet te komen.

Square One (vrij vertaald: terug naar het begin) zoomt aan de hand van interviews met betrokkenen in op de allereerste beschuldiging van seksueel misbruik tegen Jackson door de familie Chandler in 1993. De telastlegging werd ingetrokken nadat Jackson volgens Amerikaanse media een miljoenenschikking had getroffen. Taj Jackson verdedigt zijn oom in de film. Hij vecht tegen de publieke opinie waarin de in 2009 overleden Michael Jackson postuum wordt veroordeeld.

Rechtszaak

Andere aanwezigen bij de Europese première in Amsterdam zijn Josephine Zohny en Jenny Winings. Josephine Zohny was een studiegenoot van Jordan Chandler, de eerste aanklager. Zij spreekt voor het eerst publiekelijk over haar ontmoetingen met hem. Jenny Winings werd in de rechtszaak in 2005 opgeroepen als ooggetuige. Zij was tegelijk met Gavin Arvizo, de beschuldiger in 2005, op Jacksons landgoed Neverland aanwezig.

Square One ging in september in Los Angeles in première en was recent in China te zien.