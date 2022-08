Ernst Daniël Smid voelt zich beter na ingrijpende hersenoperatie

De afgelopen tijd had Smid last van ernstige trillingen en kon hij ook nauwelijks meer spreken. „Mensen dachten dat ik dronken was”, aldus de zanger in gesprek met Shownieuws. Sinds hij na de operatie wakker werd is „de hele wereld anders.”

„Ik ben superblij dat ik weer kan typen, dat ik van mensen kan genieten en dat ik weer kan praten”, somt Smid op. „Ik kan genieten van de tuin, van m’n kleinkinderen. Er is er pas nog één bij gekomen”, verwijst hij naar de geboorte van het zoontje van zijn dochter Coosje.

„De ziekte op zich blijft doorgaan, maar de rare dingen die erbij horen komen nu allemaal veel later”, besluit Smid. „Je wordt met zo’n operatie in principe een een jaar of 5, 6 teruggeworpen in je ziektebeeld. Dat is fantastisch.”