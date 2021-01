Jack van Gelder is nog niet van plan te stoppen

„Ik denk er weleens aan, maar tegelijkertijd denk ik dan: ja, waarom?”, vraagt Jack zich af in een gesprek met Veronica Magazine. „Ik heb mijn overeenkomst met Ziggo tot september. We gaan in maart om de tafel zitten en dan hoor ik wel wat ze willen. En wat ik wil. Misschien willen ze wel niet met mij verder en denken andere omroepen: wij hebben nog wel wat leuks voor hem.”

Jack is vanaf volgende week ook te horen als commentator in de nieuwe SBS6-show Marble Mania, waarin BN’ers het tegen elkaar opnemen met verschillende knikkerraces. Dat soort dingen vindt hij te leuk om te laten liggen. „Het is zeker niet zo dat ik blij ben als ik overal vanaf ben. Integendeel, ik vind het allemaal nog steeds ontzettend leuk om te doen.”

„Ja, ook al ben ik al zeventig”, gaat Jack verder. „Mijn vader werd 74, mijn moeder is inmiddels 95. Ik hoop in dit geval dat ik haar genen heb. Alhoewel... Ik weet niet of ik zó oud wil worden. Maar ik wil nog wel even door.”