ABBA brengt vannacht nieuwe muziek uit

Just A Notion lag al jaren op de plank. Het nummer was eigenlijk bedoeld voor het album Voulez-Vous uit 1979, maar haalde de tracklist nooit.

Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad, Björn Ulvaeus en Benny Andersson kondigden begin vorige maand hun eerste album in vier decennia aan. De plaat heet Voyage en verschijnt op 5 november. De eerste twee liedjes, I Still Have Faith In You en Don’t Shut Me Down, zijn al uitgekomen.

Naast het album zijn ook speciale hologram-concerten aangekondigd. Deze zijn vanaf 27 mei te zien in een speciaal gebouwde arena in het Queen Elizabeth Olympic Park in Londen.