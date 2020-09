Recensie ’Antebellum’: rommelig en warrig verhaal

Speelfilmdebutanten Gerard Bush en Christopher Renz gaan nog veelbelovend van start, met een openingsshot dat langzaam toewerkt naar de weggestopte gruwelen op een katoenplantage. Drie slaven worden bruut de onderwerping in gebeukt. Een ontsnappingspoging hangt in de lucht.

Maar concreter dan dat wordt het verhaal nog niet. We zijn ruim een half uur verder als ene Veronica (Janelle Monáe) opeens wakker schrikt. Plottwist: In plaats van een slaaf is ze nu een gevierd auteur, die voor de rechten van zwarte vrouwen opkomt. In haar luxeleven vol dure champagne en presidentiële suites, heeft ze echter niet door welk gevaar er dreigt.

Onbeduidende personages

De vraag is dan natuurlijk hoe je die twee verhaallijnen met elkaar matcht, maar dat antwoord laat nog eens een dik half uur op zich wachten. Rare gebeurtenissen en onbeduidende bijpersonages zijn er genoeg, maar die zorgen eerder voor verwarring dan spanning. De latere clou is bovendien verre van serieus te nemen.

Zonde, want de recente horrorhits Get out en Us bewezen nog dat je met een griezelverhaal scherpe kritiek kunt leveren op modern racisme. Bush en Renz zullen misschien een mindfuck à la M. Night Shyamalan (The sixth sense, The village) voor ogen hebben gehad, maar falen jammerlijk in hun opbouw. Antebellum blijft vooral hangen als een rommelige, extreem onevenwichtige film.

✭✩ (1,5 uit 5)