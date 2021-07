Elize lanceert speciale videoclip met voetbalsters Oranje

Op 21 juli speelt Oranje tegen Zambia haar eerste wedstrijd op de Olympische Spelen, maar voordat het zover is lanceren zij op zaterdag 17 juli eerst een speciale videoclip bij het nummer Shoot Me Down (Light It Up). Elize maakte in mei al een eerste versie van het nummer, maar speciaal voor de OranjeLeeuwinnen is er nu een zogeheten ’extended version’ uitgebracht met de clip waarin de speelsters een belangrijke rol spelen.

„Shoot Me Down (Light It Up) is een nummer dat gaat over sterke en krachtige vrouwen en het vieren van successen. Toen ik dit nummer wilde uitbrengen moest ik gelijk denken aan de OranjeLeeuwinnen”, zegt Elize in een verklaring. „Het nummer sluit perfect aan bij hoe de OranjeLeeuwinnen de afgelopen jaren hebben gepresteerd en zich hebben gepresenteerd.”