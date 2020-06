Verdriet om tweelingbroer

Met haar debuut Mensen zonder uitstraling, genomineerd voor literaire prijzen, over een meisje uit een disfunctioneel gezin, zette Jente Posthuma (1974) zichzelf op de kaart. Associatief, scherp, pijnlijk en georganiseerd chaotisch, zo viel dat eerste boek te omschrijven. Waar ik liever niet aan denk is haar tweede. De veeg door de titel op het omslag verraadt dat de inhoud opnieuw gevoelig is.