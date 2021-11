Adele weer te gast bij Paul de Leeuw

De Leeuw heeft Adele meerdere malen in zijn shows te gast gehad. „In de zes jaar dat we elkaar niet hebben gezien, is er zoveel met haar gebeurd dat het spannend is om haar weer te zien. En het ging goed!”, zegt De Leeuw over het gesprek dat op 25 november om 21.30 uur te zien is op NPO 1.

Adele was in 2007 voor het eerst te gast bij De Leeuw. Toen kende het publiek haar nog niet, op één iemand na. De Leeuw kondigde haar toen aan als „een heel groot talent” waar iedereen nog van ging horen.