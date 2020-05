Siegfried: ’Mijn Roy is nu naar een wereld zonder pijn!’

Siegfried (l.): „We waren 55 jaar samen en hebben een prachtig leven gehad.” Ⓒ Getty Images

Illusionist SIEGFRIED FISCHBACHER (80) gaat de as van zijn overleden vriend en collega ROY HORN bijzetten in hun eigen kapel. Op die plek staat ook de urn van Roys moeder JOHANNA en die van de tientallen overleden dieren waarmee het Duits-Amerikaanse duo heeft gewerkt. „Die stonden altijd in onze slaapkamer, maar een tijdje geleden hebben we ze een mooi plekje gegeven in onze kapel.”