Shirma Rouse valt VIJFTIG kilo af

Op sociale media deelt ze trots het resultaat van haar harde werk. „ZET HET!! Planking!!”, schrijft Shirma bij een video waarop ze aan het sporten is. „Er is veel dat ik kan zeggen, maar ik laat het hierbij. Er is niets dat je niet kunt doen! Het kost alleen tijd”, vervolgt ze. „Nooit gedacht dat ik dit zou kunnen! Heb mezelf verrast! Trotser dan trots op hoever ik ben gekomen!”

Om tot dit resultaat te komen volgt Shirma een dieet en sport ze bijna elke dag.

Rouse was vorig jaar in eerste instantie van plan om negentig dagen lang elke dag te trainen. Dat beviel echter zo goed, dat ze meteen doorpakte. Fajah Lourens besloot haar inzet destijds te belonen met een goed gevuld pakket om haar te helpen in de strijd tegen de kilo’s. „Je bent zo goed bezig en ik ben trots op je”, liet Fajah toen weten. „Het is niet makkelijk wat je doet, maar je bent een doorzetter. Love you.”