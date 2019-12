Britney Spears haalt uit naar online pesters

„Ik hou ervan om dingen met jullie te delen”, begint Britney haar post. „Maar het was soms moeilijk om dat te blijven doen, omdat mensen de gemeenste dingen zeggen. Als je een bericht niet leuk vindt, houd dat dan voor jezelf en volg die persoon niet meer. Er is geen reden om je uiterste best te doen om gemene opmerkingen te maken en mensen te pesten.”

Ⓒ Instagram

„Blijf gelukkig en aardig deze feestdagen”, besluit ze.