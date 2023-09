Zus Céline Dion duimt voor medicijn: ’Ze heeft kramp in alle spieren’

„Het is een ziekte waar we zo weinig van weten”, aldus Claudette. „Ze heeft krampen die niet onder controle te houden zijn. Een beetje wanneer je midden in de nacht wakker wordt vanwege kramp in je been of kuit. Dat is het, maar dan in alle spieren.” Volgens Claudette is er weinig wat zij en haar familie kunnen doen om de pijn van Dion te verminderen. Vooralsnog is er geen medicijn gevonden dat helpt tegen de klachten die de zangeres ervaart. „We duimen dat onderzoekers een remedie vinden voor deze vreselijke ziekte.”

In december 2022 maakte Céline Dion via een video op Instagram weten dat zij lijdt aan het stiff-personsyndroom, een zeldzame en ongeneeslijke neurologische aandoening. De ziekte veroorzaakt spasmen bij de zangeres, die invloed hebben op haar stembanden en vermogen om te lopen.

Céline heeft stelde haar wereldtournee al uit, maar in mei heeft zij deze geannuleerd. Ze zou op 26, 27 en 29 augustus in de Ziggo Dome in Amsterdam staan.