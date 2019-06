Ⓒ Michael Swart Fotografie

Traumatiserend was het, de brute straatroof waaraan realityster Chiel Harten een hersenschudding, een gebroken neus en zwaar oogletsel overhield. Zijn dure horloge was hij kwijt en nog altijd durft hij niet alleen over straat in Amsterdam. Toch lijkt er juist nu rust te komen in zijn roerige privéleven… Toen de nood het hoogst was, bleek de redding nabij…