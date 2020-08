Zus Mariah Carey klaagt moeder aan voor seksueel misbruik

De 58-jarige Alison kwam begin dit jaar met de informatie over haar 83-jarige moeder Patricia naar buiten. „Het waren vreemde, satanistische rituelen, die plaatsvonden in het midden van de nacht”, zegt ze daarover. „Mijn moeder nam me mee naar een groep mannen, die gehuld waren in capes. Ze moedigde hen aan om mij te misbruiken. Ik heb vreselijke dingen meegemaakt en gezien. Dingen die geen enkel kind zou mogen zien. Ze zeiden me dat als ik niet deed wat ze vroegen, ze Mariah pijn zouden doen.”

Volgens haar psycholoog lijdt Alison nu aan depressie en PTSS. Ook is ze aan de drugs geraakt, wat Alison ook wijt aan het verleden. Mariah Carey en moeder Patricia hebben nog niet gereageerd op de aanklacht. De zangeres en haar zus hebben al jaren geen contact meer met elkaar.