Thaise media verbijsterd na vragen Engelse tv-ploeg: ’Wij hadden dit nooit kunnen doen’

Het was nog nooit voorgekomen dat de koning door media werd ondervraagd, laat staan over een politiek gevoelig onderwerp en dat hij antwoord gaf. Thaise media legden uit dat ze altijd op ruime afstand van de koninklijke familie worden gehouden en strenge instructies hebben. Zo moeten fotografen knielen en het hoofd nederig buigen wanneer de koning langsloopt, hetgeen het van dichtbij maken van foto’s onmogelijk maakt. „Een Thaise verslaggever had dit nooit kunnen doen, maar als buitenlander had Miller kennelijk wat meer ruimte”, aldus de Engelstalige nieuwssite Khaosod.

Volgens een lid van de Thaise televisieorganisatie, die beelden van koninklijke optredens distribueert onder de verschillende televisiezenders, is er geen verbod op het stellen van vragen, maar is het wel een ongeschreven regel dit nimmer te doen. Vajiralongkorn weigerde aanvankelijk antwoord te geven op de vragen van Miller, maar zei vervolgens dat hij van alle Thai evenveel hield en dat Thailand het land van compromissen was. De koning liep daarna weg van het team van Channel 4, maar gaf zijn dochter prinses Sirivannavari na een geanimeerd gesprek opdracht nog even naar de nieuwsploeg te gaan om hen te verzekeren dat de koninklijke familie ’van alle Thai houdt’. Ze voegde eraan toe dat Thailand heel vredig is.

Het Thaise koningspaar maakte zondagavond na een plechtigheid in het Grand Palace een wandeling door het speciaal daarvoor samengebrachte publiek toen de televisieploeg zijn kans greep om de koning aan te spreken.