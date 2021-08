Premium Het beste van De Telegraaf

Seriesblog De bachelor – aflevering 10 De bachelor: deelneemster Julia ontmaskerd door productie

Door Daphne van Rossum Kopieer naar clipboard

Welke kaarten houdt Julia nog meer achter? Ⓒ foto RTL

Julia heeft een geheim. Dat is de productie in De bachelor ter ore gekomen. En natuurlijk wordt Tony Junior op de hoogte gesteld. Het is een geheim dat het oordeel van hartsvriendin Carmen zou kunnen bevestigen: is Julia via Tony uit op bekendheid?