Susan Visser en Eric Corton samen het theater in

Het script is geschreven door Marc Veerkamp, Benno Hoogveld is verantwoordelijk voor de regie. De Grootste Helft is de eerste voorstelling van het nieuwe productiehuis Heads and Tales.

De voorstelling is van 25 september tot en met 23 januari in heel Nederland te zien. De voorstelling gaat op 5 oktober in première in het DeLaMar Theater te Amsterdam.

Het stuk is in elk theater twee keer per avond te zien. Op die manier kunnen, ondanks de coronamaatregelen, toch zoveel mogelijk bezoekers de voorstelling zien. De kaartverkoop is dinsdag van start gegaan.