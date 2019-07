Vriendin Leonardo DiCaprio haalt uit naar haters

Op Instagram krijgt ze commentaren als ’Leo geeft alleen maar om jouw lichaam’ en ’jullie relatie is voorbij tegen de tijd dat je 25 bent’ om haar oren. En daar heeft Camila genoeg van. In haar Instagram Stories vertelt ze: „Ik heb net een paar van jullie commentaren gelezen en mijn god, mensen zijn zo gemeen en zo boos op mensen die ze helemaal niet kennen.”

Ze vervolgt: „Op deze vrijdag hoop ik dat mensen leren leven met wat minder haat en ze hun tijd en interesses ergens anders in stoppen, want leven zonder haat voelt best goed.”

De acteur en het model zijn nu zo’n anderhalf jaar samen. In het verleden had DiCaprio relaties met modellen Gisele Bundchen, Bar Refaeli, Nina Agdal en Kelly Rohrbach.