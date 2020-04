Dubbel wereldrecord voor Nederlandse dj’s

„Na zoveel uren draaien hebben we een positief geluid gegeven voor de dj’s die nu werkloos zijn en ook nog eens een wereldrecord behaald, dat al door de dance-wereld erkend wordt”, zeggen de initiatiefnemers Anthony Donner en Amrish Raghosing nadat de dj’s Darkraver en Dano de marathon zondagavond iets na 20.00 uur hadden afgesloten.

Donderdagavond 9 april begon de marathonsessie waaraan uitsluitend dj’s van Nederlandse bodem meededen. Van bekende dj’s tot aan nog onontdekte talenten. „We hadden meer dan 700 aanmeldingen van dj’s en hebben echt een mix van verschillende dj’s uit verschillende stromingen kunnen samenstellingen. Een groot aanstormend talent als Dj Admin, maar ook een bekende naam als Dj Jean. In alle stijlen waren de grote dj’s die bekend zijn bij miljoenen mensen over de hele wereld bereid om mee te werken aan het wereldrecord.”

Er is 240 uur gedraaid terwijl het vorig record op slechts 3 dagen stond. „137 dj’s deden daaraan mee. Ik ben niet bang dat dit record snel wordt gebroken, maar daar gaat het ook niet om. We wilden de dj’s een podium bieden in deze moeilijke tijd. Alles zit op slot en nu konden ze zich toch nog aan de wereld tonen.”

Dj’s droegen handschoentjes

In een studio in Alphen aan de Rijn, waar initiatiefnemer Raghosing zijn eigen dj-school heeft, werd alles opgenomen. Om aan de richtlijnen van de RIVM te voldoen werden zones ingesteld en alles werd op afspraak ingepland zodat er een ’veilige wissel’ gedaan kon worden. Ook werd de set na elke sessie gedesinfecteerd en droegen de dj’s handschoentjes.

„Er waren veel mooie moment de afgelopen tien dagen”, blikken de initiatiefnemers terug. „We kregen zoveel positieve reacties van dj’s en luisteraars. Bedrijven die spontaan langskwamen om eten te brengen. Het was één groot gevoel van saamhorigheid.”