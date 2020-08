Gordon Ramsay zet vakantievilla voor 3 miljoen euro te koop

Bekijk ook: De meest heftige TIRADES van Gordon Ramsay

Het pand staat in het plaatsje Fowey, in de zuidelijke Cornwall omgeving. Ramsay schafte de villa in 2017 aan voor 2,2 miljoen euro en verbouwde het voormalige bankgebouw daarna voor een aardig bedrag. Tot nu toe verhuurde hij het huis aan vakantievierders, die daarvoor ruim 5200 euro per week moesten aftikken.

De villa heeft vier slaapkamers en even zoveel badkamers, verspreid over drie verdiepingen. Uiteraard is de keuken van alle gemakken voorzien, met de laatste snufjes op het gebied van koken. Daarnaast is elke kamer uitgerust met hypermoderne high-tech uitrustingen, zodat er ook makkelijk vanuit huis gewerkt kan worden. Het terrein is bovendien voorzien van een ’top of the bill’ beveiligingssysteem om ongenode gasten buiten de deur te houden.

Het huis ligt op zo’n 400 kilometer rijden van Londen.