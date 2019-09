Andries Knevel: ’Mensen noemen me naïef’

Ⓒ Foto EO

door Freek Drenth De reacties op het eerste seizoen vond hij positief verrassend, zowel vanuit de gelovige als de niet-gelovige hoek. Andries Knevel gaat in het tweede seizoen van zijn programma Andries en de wetenschappers wederom in gesprek met christelijke wetenschappers. „Ik wilde onderzoeken of je zowel christen als wetenschapper kan zijn. Het heeft mij niet van mij geloof afgebracht.”