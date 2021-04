Armin van Buuren voelt een warme band met Willem-Alexander

„Iedereen denkt dat ik ze vaak heb ontmoet, maar dat is helemaal niet zo.” De ontmoetingen zijn zelfs op één hand te tellen. „Eerst was ik te gast bij de uitblinkerslunch”, vertelt hij over het etentje waarvoor hij in 2007 werd uitgenodigd. Twee jaar later ontmoette hij het (toen nog) prinselijk weer in New York, waar Máxima in haar inmiddels iconische ’postzak’-pak van Jan Taminiau en Willem-Alexander de dj opzochten achter de draaitafel.

Dat deden ze opnieuw op de dag van de inhuldiging in 2013, maar dan samen met hun dochters. „Weet je dat ik de enige man ben die Máxima drie zoenen heeft gegeven. Dat was tegen het protocol, maar dat wist ik toen niet”, vertelt Van Buuren glimlachend over dat treffen aan het Amsterdamse IJ.

Het gastoptreden bij het concert van The Streamers ’lijkt wel een droom’, zei Van Buuren. Het afgelopen jaar heeft hij veel nieuwe muziek gemaakt die een plaatsje moet krijgen bij zijn optredens zodra concertzalen weer opengaan. „Ik moest vorig jaar mei een vijf avonden uitverkocht Ziggo Dome uitstellen, en daarna opnieuw. Ik moet de voorstelling dus aanpassen, maar dat is niet erg. Ik heb dit jaar ook veel tijd gehad voor mijn gezin. Geen reizen en geen jetlag. Dat was ook wel eens goed.”