Harry en Meghan doen stap terug: hoe reageert Twitter?

Een greep uit de vele tweets van woensdagavond.

De Britse commentator Katie Hopkins is nooit Meghans grootste fan geweest en laat dat woensdag duidelijk blijken op haar Twitteraccount. „De castratie van prins Harry is compleet”, schrijft ze. „Kunnen we het geld terugkrijgen dat we hebben betaald voor het huwelijk van Harry en Meghan?”

Ze spreekt zelfs van een #Megxit.

Ook de Amerikaanse dichter Saeed Jones haalt de Brexit als komische noot in zijn tweet aan.

De Britse tv-presentator Piers Morgan houdt zijn ’subtiele’ mening over Meghan niet voor zich. „Mensen zeggen dat ik te kritisch ben over Meghan Markle - maar ze dumpte haar familie, haar vader, een groot deel van haar oude vrienden, scheidde Harry van William en scheidt hem nu van de koninklijke familie. Ik zeg niets meer”, schrijft hij.

Een aantal Twitteraars neemt de rol van de Britse media stevig op de hak.

Bekijk ook: Prins Harry en Meghan doen stap terug uit Brits koningshuis