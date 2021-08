’Jennifer Lopez en Ben Affleck bekijken villa van 72 miljoen euro’

Jennifer deelt haar 13 jaar oude tweeling Max en Emme met ex-man Marc Anthony en Ben heeft 3 kinderen met ex-vrouw Jennifer Garner: Violet (15), Seraphina (12) en Samuel (9). Het paar, dat sinds een paar maanden weer herenigd is, wil samen een huis betrekken en daarbij vooral een rustige omgeving voor de kinderen creëren. Met name voor Max en Emme is de verhuizing een grote verandering. De tweeling woonde aan de Amerikaanse westkust in Miami, maar nu hun moeder haar leven graag wil voortzetten met Ben verkassen ze naar de westkust.

Volgens vrienden is er geen twijfel over mogelijk dat Jennifer en Ben samen oud worden. „Ze zijn echt voor elkaar gemaakt. Tijdens hun eerste romance waren ze beide jong en werd hun relatie heftig beïnvloed door inmenging van de media. Ze waren kapot van verdriet toen ze hun verloving verbraken, maar door alles wat er omheen gebeurde ging het gewoon niet meer. Nu zijn ze ouder, wijzer en nog altijd gek op elkaar. Op deze leeftijd laten ze zich niet meer kisten door de buitenwereld, daarvoor zijn ze te gepokt en gemazeld. Er ligt een prachtige toekomst voor Jen en Ben in het verschiet, samen met hun kinderen.”