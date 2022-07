Japanse romance met dubbelganger in ’Asako 1&2’

Ryohei, zo heet deze lieve sake-verkoper. Geen onvoorspelbare losbol zoals Baku, maar een bedachtzame en stabiele man met een prima carrière. Een tegenpool in ieder opzicht, op dat uiterlijk na natuurlijk. Dus waar wordt Asako nou eigenlijk verliefd op? Ze durft het zelf niet toe te geven, maar de kijker weet dat de twintiger haar oude vlam nog steeds niet heeft losgelaten.

Liefdesdrama

De Japanse cineast Ryûsuke Hamaguchi kreeg in 2018 al een Gouden Palm-nominatie voor dit liefdesdrama, maar kwam begin dit jaar pas echt in de schijnwerpers te staan door het succes van Drive my car. Ook met Asako 1&2, gebaseerd op het gelijknamige boek van Tomoka Shibasaki, geeft hij personages diepgang mee zonder opzichtige stijlmiddelen.

In Hamaguchi’s rustige verteltempo is er ruimte voor gesprekken en ontmoetingen die de plot weinig verder lijken te helpen, maar intussen toch iets wezenlijks vertellen over vervliegende ideaalbeelden. Imperfecties en pech moet je kunnen omarmen, klinkt het subtiel door in Asako 1&2. Toch blijft Asako’s zoektocht naar liefde in de basis een vrij simpel verhaal. Waarmee dit drama minder gelaagd en doorvoeld overkomt dan Oscarhit Drive my car.

✭✭✭ 1/2 (3,5 uit 5)