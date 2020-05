Officieel groen licht voor Eurovisie Songfestival 2021 in Rotterdam

Rotterdam zegde vorige maand al toe weer gaststad te willen zijn. NPO, AVROTROS en NOS gaven toen aan in principe door te willen, echter moesten eerst alle financiën op een rijtje worden gezet.

De organiserende omroepen zijn zich er naar eigen zeggen van bewust dat de ontwikkelingen rondom het coronavirus het komende jaar van invloed gaan zijn op evenementen. Die ontwikkelingen laten zich op de lange termijn niet voorspellen. Daarom wordt de komende maanden door alle betrokken partijen gewerkt aan verschillende scenario’s.

Realisme

„Ons team is gemotiveerd en enthousiast en heeft zin om met hernieuwde energie vooruit te kijken om in 2021 een fantastisch Eurovisie Songfestival te organiseren”, laat uitvoerend producent Sietse Bakker weten. „Ja, met een gevoel van realisme dat past bij de tijd waarin we leven, maar ook met ambitie en creativiteit. We kijken ernaar uit om met de hele Songfestivalfamilie samen te werken om dit volgend jaar mogelijk te maken.”

Martin Österdahl, de nieuwe Executive Supervisor van het Eurovisie Songfestival, is blij dat er weer verder kan worden gekeken. „Het is van cruciaal belang dat het Eurovisie Songfestival volgend jaar terugkeert”, vindt hij. „En ik ben ervan overtuigd dat wij samen door de uitdagingen waar het Eurovisie Songfestival nu voor staat, sterker dan ooit gaan terugkomen.”

Rotterdam

De gemeente Rotterdam is blij dat het Songfestival volgend jaar alsnog naar de Maasstad komt. „Erg fijn dat de omroepen en de EBU opnieuw het vertrouwen hebben om samen met ons alsnog een onvergetelijke 65e editie van het Eurovisie Songfestival neer te zetten”, zegt de verantwoordelijk Rotterdamse wethouder Said Kasmi. „Dat is een groot compliment voor al die mensen die in de afgelopen maanden zo hard bezig zijn geweest met de voorbereidingen hier in Rotterdam.”

„Wij zijn klaar om er een feest van en voor iedereen van te maken. Iets om - zeker in deze moeilijke tijden - met elkaar naar uit te kijken.”

NPO

De publieke omroep wil ook graag door met de organisatie van het liedjesfestijn. „Juist nu is het belangrijk dat we ons als publieke omroep sterk maken om deze Europese traditie voort te zetten”, zegt NPO-voorzitter Shula Rijxman.

Volgens Rijxman verdienen ’Europa en Nederland, gaststad Rotterdam, artiesten, fans en de Nederlandse creatieve en culturele sector’ iets om naar uit te kijken ’in deze lastige tijden’. „Stilstaan is geen optie dus we gaan er in onze voorbereidingen met Rotterdam alles aan doen om toch een bijzonder festival te organiseren.”

Ahoy

Ook Rotterdam Ahoy, de evenementenlocatie waar het Songfestival gehouden wordt, is lyrisch. „Wij hebben ontzettend veel zin om met nieuwe energie een fantastisch ESF 2021 te organiseren in Rotterdam. Uiteraard vergeten we daarbij de huidige situatie niet maar wij zijn er klaar voor om samen met een prachtig team op creatieve manier iets geweldigs neer te zetten volgend jaar”, laat algemeen directeur Jolanda Jansen weten.

Wanneer het Songfestival volgend jaar precies plaatsheeft, is nog niet duidelijk. De komende weken en maanden worden meer details bekendgemaakt. Fans die nog kaartjes hebben voor het geannuleerde festival krijgen binnenkort een bericht over de mogelijkheid om kaarten te behouden dan wel een refund te ontvangen.