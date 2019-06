Kevin Bacon krijgt eigen Spotify-podcast

De serie krijgt twaalf afleveringen en vertelt het verhaal van de fictieve acteur Randy Beslow, wiens gloriedagen voorbij waren nadat hij zijn rol in Footloose had verloren aan Kevin Bacon. Het personage is de afgelopen 30 jaar bezig geweest zijn wraak op Bacon te plannen. Verwacht wordt dat er rollen zijn weggelegd voor andere acteurs in de podcast die niet alleen fictieve personages, maar ook persiflages van zichzelf zullen spelen.

I’m Gonna Be Kevin Bacon is onderdeel van de nieuwe reeks podcasts die Spotify wil gaan produceren. Eerder deze maand werd een deal aangekondigd met voormalig president Barack Obama en zijn vrouw Michelle. Ook zij gaan een podcast-serie maken.