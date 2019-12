Ⓒ Hollandse Hoogte

Nog maar een paar dagen en dan laten we de jaren tien achter ons. Terwijl bij de ene Bekende Nederlander de tand des tijds lichtjes zichtbaar begint te worden na een decennium, is er bij de ander nauwelijks verandering te bespeuren. Goede genen of hebben ze de natuur een handje geholpen?