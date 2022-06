Billie Eilish gebruikte body double tijdens concert

Premium Cultuur

Miljardenpubliek voor piepjonge Tate McRae: nieuwe Billie Eilish?

Ze is amper achttien jaar jong, brengt vandaag pas haar debuutalbum I used to think I could fly uit. Toch is Tate McRae al een paar keer door de magische grens van een miljard streams gegaan. Is dit de nieuwe Billie Eilish?