Comeback Erik van der Hoff op Net5 slecht bekeken

De grote muziekquiz, dat om 20.30 uur wordt uitgezonden, was ook niet het best bekeken programma op Net5 woensdag. Dat waren de quizzen Lingo (169.000) en 50/50 (167.000) die vóor De grote muziekquiz te zien waren.

In De grote muziekquiz spelen twee teams van bekende Nederlanders een quiz die in het teken staat van muziek. De spelers krijgen algemene muziekvragen, maar moeten bijvoorbeeld ook songteksten afmaken en een nummer herkennen aan alleen de drums of gitaar. Onder anderen Winston Gerschtanowitz, Evelien de Bruijn, Horace Cohen en Carolina Dijkhuizen spelen mee.