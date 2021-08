Komen Kim en Kanye weer bij elkaar?

Er lijkt een kans te zijn dat Kim Kardashian en Kanye West toch weer bij elkaar komen. Toen de realityster afgelopen donderdag in een trouwjurk verscheen bij de luistersessie van het nieuwe album van de rapper en de twee naar verluidt hand in hand het stadion in Chicago verlieten, begon de geruchtenmolen te draaien. Ingewijden vertellen nu aan TMZ dat het niet uitgesloten is dat de exen het weer gaan proberen.