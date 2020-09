Van Morrison brengt drie anti-lockdown-liedjes uit

In Born To Be Free, de single die op 25 september verschijnt, zingt Morrison onder meer dat hij het ’nieuwe normaal’ helemaal niet normaal vindt. Op 9 oktober komt hij met As I Walked Out waarop hij kanttekeningen zet bij de informatie die de overheid over het coronavirus deelt. No More Lockdown (23 oktober) is, zoals de titel al verraadt, een betoog tegen een potentiële nieuwe lockdown.

Morrison wil zijn fans met de liedjes niet zeggen wat ze moeten denken. „De overheid doet dat al goed genoeg”, aldus de Brown Eyed Girl-zanger in een verklaring aan Britse media. „Het gaat over de vrijheid om zelf keuzes te maken, ik geloof dat mensen het recht moeten hebben om zelf na te denken.”

Morrison was eerder ook al kritisch over de maatregelen voor concerten. Hoewel volgens hem shows voor een klein publiek niet rendabel zijn, heeft de zanger deze en volgende maand nog verschillende optredens gepland staan.