Las Vegas huilt om eigen Tiger King

Siegfried en Roy, hier samen gefotografeerd in 1991, beleefden samen bizarre tijden. Afgelopen vrijdag overleed Roy, op 75-jarige leeftijd, aan de gevolgen van corona. Ⓒ Hollandse Hoogte

Met het overlijden van Roy Horn, die samen met zijn Duitse ’boezemvriend’ Siegfried Fischbacher decennialang een illuster illusionistenduo vormde, verliest de wereld de enige echte Tiger King. Siegfried & Roy was de meest succesvolle act die Las Vegas ooit in huis had. Samen toverden ze bijna een miljard euro bij elkaar.