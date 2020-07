Huwelijk superkoppel Kim Kardashian en Kanye West op springen

Volgens hem ging Kim een grens over toen ze collega-rapper Meek Mill, bijna twee jaar geleden, ontmoette in het Waldorf Hotel. De ontmoeting had als insteek om te praten over hervormingen in de gevangenis. Meek Mill is zelf een ex-gevangene.

Ook herhaalde Kanye zijn claim dat Kim en zijn schoonmoeder Kris Jenner twee dokters hadden ingevlogen om hem in het ziekenhuis te krijgen, nadat ze zich zorgen maakten over zijn welzijn. Inmiddels is hij zelf ondergedoken in een bunker.

Zondag barstte de presidentskandidaat in tranen uit tijdens zijn eerste presidentiële bijeenkomst. Hij riep daar dat hij had aangedrongen op een abortus, toen Kim zwanger was van hun North. Sindsdien maken veel fans zich zorgen over de mentale toestand van Kanye.

De tweets zijn inmiddels verwijderd.