Hoe ’arrogante’ sterren hun buren tot wanhoop drijven

Als je dan toch thuis moet zitten in coronatijd, dan hoop je in elk geval het nog een beetje gezellig te maken. Het laatste waar je op zit te wachten, is ruzie met je buren.. toch? Gordon Ramsay heeft zich echter wel de woede van zijn buren op de hals gehaald, nu hij met zijn gezin in coronatijd ondanks de adviezen naar zijn huis in hun plaatsje aan de kust is vertrokken. En Gordon is niet de enige celebrity van wie een burenruzie bijna uitloopt op oorlog...