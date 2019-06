Dropkick Murphys volgend jaar naar Nederland

De band uit Boston heeft het blijkbaar ontzettend naar de zin in ons land. Vorig jaar was de band ook al in Nederland. Toen speelden ze samen met Floggin Molly in AFAS Live.

De zeskoppige band, die Ierse folkmuziek, hardcore en punk combineert, laat zich vooral inspireren door bands als Stiff Little Fingers, The Pogues, AC/DC, The Clash en Motörhead.

Dropkick Murphys neemt ook nog een supportact mee, maar wie dat is, wordt later bekendgemaakt. De voorverkoop begint dinsdag.